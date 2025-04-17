Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi.
Gökalp'in cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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