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        Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:53 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:53
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        Antalya'da bir kadın evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

        Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi.

        Gökalp'in cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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