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        Akra Gran Fondo bisiklet yarışları 19 Nisan'da gerçekleştirilecek

        Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi Antalya'nın Kemer ilçesinde 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 14:59 Güncelleme: 17.04.2025 - 15:24
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        Akra Gran Fondo bisiklet yarışları 19 Nisan'da gerçekleştirilecek
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        Akra Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum bisiklet yarışlarının 7'ncisi Antalya'nın Kemer ilçesinde 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

        Organizasyona ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Antalya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, kentin spor turizminin de başkenti olduğunu ifade etti.

        Yazgan, Antalya'nın dünya şehri haline dönüştüğünü belirterek, "Amatör yol bisikleti yarışı Akra Gran Fondo, 98 ve 49 kilometrelik iki parkurda gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşlarımızı yarışlara bekliyoruz. Pedallar dönsün, dostluk kazansın. Organizasyonda emeği geçenlere ve destekleyenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da organizasyona ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

        Proje koordinatörü Haluk Özsevim ise Akra Gran Fondo'yu yıllardır aynı ekiple aile ortamında gerçekleştirdiklerini vurguladı.

        Yarışları 4 yıldır Kemer'de yaptıklarını anımsatan Özsevim, sloganını "Pedallar döner, dostluk büyür" olarak belirledikleri bu yılki organizasyona 10 ülkeden yaklaşık 500 sporcunun katılacağını bildirdi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Cansın Efir, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Veysel Akyar, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, AG Tohum Genel Müdürü Burak Gönen, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul da organizasyonun parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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