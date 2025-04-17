Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-6 etabı
Salon:Alanya100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sevilay Gezer Boyacı
On Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Bardia Saadat, Ahmetcan Büyükgöz, Halit Kurtuluş (Burak Çevik, Ahmet Karataş, İrfan Çetinkaya, Fatih Yörümez)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Suarez, Bahov (Hüseyin Şahin, Dünya Kandemir, Eray Kursav, Zilic, Mehmet Boğaçhan Zambak, Özgür Karababa)
Setler: 25-13, 25-23, 22-25, 25-21
Süre: 118 dakika (24, 34, 30, 30 )
ANTALYA
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