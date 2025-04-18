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        Antalya'da kum zambakları koruma altına alındı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahillerde, denize yakın kumluk alanlarda yetişen ve endemik tür olan kum zambakları koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 11:01 Güncelleme: 18.04.2025 - 11:01
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        Antalya'da kum zambakları koruma altına alındı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahillerde, denize yakın kumluk alanlarda yetişen ve endemik tür olan kum zambakları koruma altına alındı.

        İlçe Belediyesi, sahillerde doğal olarak yetişen ve nesli tükenme tehdidi altındaki kum zambaklarını korumak için çalışma yaptı.

        Belediye ekipleri, sahilde tespit ettikleri kum zambaklarının etrafını demir kafeslerle çevirerek, bitkinin zarar görmemesi için önlem aldı. Ayrıca, vatandaşların bu bitkiler hakkında bilgi edinmesi ve zarar vermemesi için alana bilgilendirici tabelalar yerleştirildi.

        Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, doğaya sahip çıkmayı önemli bir görev olarak gördüklerini, kum zambaklarının sahillerin doğal ve kültürel miraslarından olduğunu kaydetti.

        Bilinçsizce yapılan müdahalelerin söz konusu bitkinin yok olmasına neden olabildiğini belirten Yılmaz, "Belediye olarak hem fiziksel koruma önlemleri aldık hem de halkımızı bilgilendirmeye yönelik çalışmalar başlattık. Bu güzelliği hep birlikte yaşatabiliriz. Kum zambaklarını birlikte koruyalım." dedi.

        Yılmaz, kum zambaklarının koparılmasının ilgili kanun kapsamında yasak olduğunu, bu suçu işleyenlere yüklü miktarda idari para cezası uygulanabildiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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