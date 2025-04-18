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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 10. yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), kuruluşunun 10. yıl dönümünü 21 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:14
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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 10. yıl dönümünü etkinliklerle kutlayacak
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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), kuruluşunun 10. yıl dönümünü 21 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerle kutlayacak.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan 2015’te kurulan ve bugün 10 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ve 1 enstitü ile yaklaşık 16 bin öğrencisi bulunan ALKÜ, 10. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar hazırladı.

        Etkinlikler, 21 Nisan Pazartesi günü Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ve kortej yürüyüşüyle başlayacak. İskele Şelale önünde sona erecek kortejin ardından aynı yerde Kuble konseri düzenlenecek.

        Kutlama programı kapsamında konserler, sahne gösterileri, renk festivali, DJ performansları, gastronomi şovları, influencer buluşmaları, kültürel etkinlikler, tarihi ve doğal alan gezileri, satranç turnuvaları, sergiler, konferans ve seminerler olmak üzere 54 farklı etkinlik gerçekleştirilecek.

        ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitenin kurulduğu günden bu yana önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti.

        ALKÜ'nün bilimde öncü, eğitimde nitelikli, toplumla iç içe bir üniversite olma hedefiyle yol aldığını vurgulayan Türkdoğan, şunları kaydetti:

        "ALKÜ, bu ülkenin evlatlarını bilgiyle donatıp, vatanını, milletini, bayrağını seven, adalet duygusuyla hareket eden bireyler olarak yetiştirmeyi kendine şiar edinmiştir. Bu dava sadece bilimsel bir mücadele değil, aynı zamanda bir medeniyet nöbetidir ve 10 yıldır devam etmektedir. 10. yılımız, geçmişin muhasebesi ve geleceğin inşası için bir milat olacaktır. Tüm Alanyalı hemşehrilerimizi bu anlamlı etkinliklerde bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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