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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan taziye ziyareti

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 14:15 Güncelleme: 19.04.2025 - 14:52
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan taziye ziyareti
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

        Bakan Ersoy, 17 Nisan'da vefat eden ve dün defnedilen Osman Çavuşoğlu için eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesini, Türkler Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek taziyelerini iletti.

        Ersoy'un ziyaretinin ardından taziyeye Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov geldi.

        Bayramov, taziye ziyareti sonrası gazetecilere, Azerbaycan heyeti olarak Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dilemek için geldiklerini söyledi.

        Allah'tan merhum Osman Çavuşoğlu'na rahmet dileyen Bayramov, "Onun dünyasının cennet olmasını yürekten arzu ediyoruz, rahmet diliyoruz. Şahsen Osman Çavuşoğlu'nu tanımasam da burada kısa müddet içerisinde insanlardan hoş sözler, hatıralar duydum. Taziye ziyaretine halkın yoğun ilgi göstermesi, Mevlüt Çavuşoğlu gibi bir evladı dünyaya getirmesi ve yetiştirmesi, onun hayatta çok büyük bir iz bıraktığının göstergesidir." diye konuştu.

        Bayramov, Azerbaycan-Türkiye münasebetlerine hususi önem veren Çavuşoğlu'na ülkelerinde herkesin çok büyük sevgi ve saygı beslediğini ifade ederek, onunla dost ve kardeşliklerinin devam ettiğini dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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