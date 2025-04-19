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        Futbolda Selectum Junior World Cup Antalya sona erdi

        Antalya'da düzenlenen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 22:29 Güncelleme: 19.04.2025 - 22:47
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        Futbolda Selectum Junior World Cup Antalya sona erdi
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        Antalya'da düzenlenen Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisi tamamlandı.

        Organizasyona 5 kıtadan, 28 ülkeyi temsilen 300'den fazla takım ve 3 binin üzerinde genç futbolcu katıldı.

        Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde iki gün önce başlayan Selectum Junior World Cup Antalya'nın final karşılaşmaları, Aksu ilçesindeki Titanic Mardan Stadyumu'nda yapıldı.

        Selectum Junior World Cup Antalya'nın ikincisinde 9 yaş altı takımlarda Atakent Gelişimspor, 10 yaş altı takımlarda Sporting Lizbon, 11 yaş altı takımlarda Antalyaspor, 12 yaş altı takımlarda Lech Poznan, 13 yaş altı takımlarda Dinamo Moskova, 14 yaş altı takımlarda Dinamo Moskova, 15 yaş altı takımlarda Stuttgart birinciliği elde etti.

        Dereceye giren takımlara ve sporculara, kupa ve madalyaları verildi.

        Organizasyon, ödül töreniyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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