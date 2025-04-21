Serik'te sahilde ölü caretta caretta bulundu
Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Antalya'nın Serik ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Boğazkent Sahili'nde bir caretta carettanın hareketsiz durduğunu görenler, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekipleri, öldüğü belirlenen deniz kaplumbağasını kaldırdı.
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