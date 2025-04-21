Antalya JAK timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazırladı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bey Dağları'nda Türk bayrağı açan çocuklarla çektiği klibi yayımladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.