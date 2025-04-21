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        Antalya JAK timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazırladı

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bey Dağları'nda Türk bayrağı açan çocuklarla çektiği klibi yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 19:05 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:05
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        Antalya JAK timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için klip hazırladı
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        Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK) timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Bey Dağları'nda Türk bayrağı açan çocuklarla çektiği klibi yayımladı.

        JAK timi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu meslekleriyle harmanlayarak klip yapmaya karar verdi.

        Klipte, temsilen İl Jandarma Komutanlığında görev yapan JAK üniforması giymiş çocukların, telsizden gelen talimat üzerine Türk bayrağı açmak için harekete geçtikleri görülüyor.

        Komutanlıktan çıkış yaparak Bey Dağları'nda ormanlık alana ulaşan çocukların, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından iki çocuğun kayalık alana tırmanmaları yer alıyor.

        Tırmanış noktasına ulaşan çocukların Türk bayrağını açması ve inişleri görülüyor.

        Jandarma Genel Komutanlığı da klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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