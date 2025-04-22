İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

Bakan Yerlikaya, 17 Nisan'da vefat eden Osman Çavuşoğlu için, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesini, Türkler Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

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