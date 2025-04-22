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        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 22.04.2025 - 11:54
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na taziye ziyareti
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, babası vefat eden eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

        Bakan Yerlikaya, 17 Nisan'da vefat eden Osman Çavuşoğlu için, Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesini, Türkler Mahallesi'ndeki baba ocağında ziyaret ederek taziyelerini iletti.

        Ziyarette, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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