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        Antalya Valisi Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:23
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        Antalya Valisi Şahin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şahin, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan'ı kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

        23 Nisan 1920'nin şanlı tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Şahin, "Aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla bir kere daha, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım' diyerek bağımsızlık iradesini tüm dünyaya kararlı ve güçlü bir şekilde duyurmuştur. Milletimizin gönlünde umut, heyecan ve coşkuya dönüşen bu ses, Anadolu'da yankılanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu hazırlamıştır. 105 yıldır millet iradesinin tecellisi ve tezahürü olarak yankılanmaktadır." ifadelerini kullandı.

        Şahin, aynı zamanda 23 Nisan'ın çocuklara adanmış bir geleceğin de simgesi olduğunu bildirdi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir milletin çocukları, o milletin geleceğidir" sözlerini hatırlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "İnanıyoruz ki dünyanın dört bir yanında tüm çocukların coşkuyla katıldıkları 23 Nisan, daha adil, daha özgür ve daha huzurlu bir dünyanın kapısını er geç aralayacaktır. Ve inanıyoruz ki yarınlar, işte bu inançla büyüyen nesillerin ellerinde şekillenecektir. Bizler de bu inançla bütün dünya çocuklarının mutlu, adil ve müreffeh bir dünyada büyümesi için var gücümüzle çalışacağız."

        Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istikbal uğruna mücadele veren tüm kahramanları rahmet ve şükranla andığını, milletin ve geleceğin güvencesi olan çocukların bayramını kutladığını belirtti.

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