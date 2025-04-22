Serik'te resim yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Törene Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Belediye Başkan V. Mehmet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, Anatolia Hospital Aspendos Hastane Direktörü ve Başhekimi Dr. Tolga Dinmezel ile davetliler katıldı.

Yarışmada, Mavi Akdeniz Koleji öğrencisi Yiğit Yıldız birinci, Serik Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Elif Kaz ikinci, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu öğrencisi Eylül Beyza Şeker de üçüncü oldu.

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