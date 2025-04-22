Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması Bodrum'da düzenlenecek
Turizm sektörü tedarikçileri ve otel yöneticileri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24-27 Nisan'da Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması'nda bir araya gelecek.
Turizm sektörü tedarikçileri ve otel yöneticileri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24-27 Nisan'da Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması'nda bir araya gelecek.
Daha önce Antalya'da düzenlenen etkinliğin Ege ayağı, Bodrum'da bir otelde gerçekleştirilecek. Buluşma, otel tekstilinden soğuk zincir gıda ürünlerine, yazılım çözümlerinden endüstriyel mobilya üreticilerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren öncü tedarik firmalarıyla birlikte yaklaşık 1500 profesyonel sektör temsilcisini bir araya getirmeyi hedefliyor.
Profesyonel Turizm Oluşum Platformu ve Turizm Tedarik Buluşması Türkiye Organizasyon Komite Başkanı Bülent Bilgiç, buluşmanın sektörün geleceğini şekillendirecek vizyoner platform olma iddiasını taşıdığını belirtti.
Programda, yoğun tempolu görüşmelerin yanı sıra ürün ve hizmet sunumları, sektörel paneller ve sosyal etkinlikler de yer alacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.