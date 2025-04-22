Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması Bodrum'da düzenlenecek

Turizm sektörü tedarikçileri ve otel yöneticileri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24-27 Nisan'da Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması'nda bir araya gelecek.

Daha önce Antalya'da düzenlenen etkinliğin Ege ayağı, Bodrum'da bir otelde gerçekleştirilecek. Buluşma, otel tekstilinden soğuk zincir gıda ürünlerine, yazılım çözümlerinden endüstriyel mobilya üreticilerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren öncü tedarik firmalarıyla birlikte yaklaşık 1500 profesyonel sektör temsilcisini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Profesyonel Turizm Oluşum Platformu ve Turizm Tedarik Buluşması Türkiye Organizasyon Komite Başkanı Bülent Bilgiç, buluşmanın sektörün geleceğini şekillendirecek vizyoner platform olma iddiasını taşıdığını belirtti.

Programda, yoğun tempolu görüşmelerin yanı sıra ürün ve hizmet sunumları, sektörel paneller ve sosyal etkinlikler de yer alacak.