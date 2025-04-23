Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Demre'de çevre temizliği yapıldı

        Antalya'nın Demre ilçesinde protokol mensupları, kurum temsilcileri ve gönüllüler, çevre temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 08:42 Güncelleme: 23.04.2025 - 08:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demre'de çevre temizliği yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Demre ilçesinde protokol mensupları, kurum temsilcileri ve gönüllüler, çevre temizliği yaptı.

        Kaymakamlık himayesinde Demre Belediyesinin öncülüğünde "Temiz Demre, Temiz Gelecek" temalı etkinlik, Büyükkum Mahallesi Kumdağı mevkisinde gerçekleştirildi.

        Demre Kaymakamı Emin Bağlı ve İlçe Belediye Başkanı Fahri Duran ile diğer ilçe protokolü, kurum temsilcileri ve gönüllüler, çevre temizliğine katıldı.

        Kaymakam Bağlı, yaptığı konuşmada, Demre'nin doğal güzelliğine dikkati çekerek, saklı cennetin temiz kalabilmesi için sadece temizlik yapmanın yetmediğini, doğayı kirletmemek gerektiğini ifade etti.

        Demre Belediye Başkanı Duran ise belediye olarak temizlik ekiplerinin her zaman görev başında olduğunu belirtti.

        Duran, herkesi çevreye daha duyarlı olmaya davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        Tartıştığı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
        Tartıştığı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı

        Benzer Haberler

        Demre protokolü koltuklarını çocuklara devretti
        Demre protokolü koltuklarını çocuklara devretti
        Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması Bodrum'da düzenlenecek
        Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması Bodrum'da düzenlenecek
        Elmalı'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Elmalı'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Serik'te resim yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Serik'te resim yarışmasında başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
        Antalya'da otel misafirleri ve çalışanları 10 bin fidanı toprakla buluşturd...
        Antalya'da otel misafirleri ve çalışanları 10 bin fidanı toprakla buluşturd...
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 212 kişi yakalandı
        Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 212 kişi yakalandı