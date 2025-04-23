Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Doğumlarına eşlik ettikleri çocukları çeşitli etkinliklerle eğlendiriyorlar

        YİĞİTHAN YILDIZ - Antalya'da yenidoğan bölümünde görevli sağlık çalışanları, doğumlarına yardım ve tanıklık ettikleri prematüre bebekleri, büyüme süreçlerinde de yalnız bırakmayıp düzenlenen etkinliklerde kostüm giyerek eğlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğumlarına eşlik ettikleri çocukları çeşitli etkinliklerle eğlendiriyorlar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YİĞİTHAN YILDIZ - Antalya'da yenidoğan bölümünde görevli sağlık çalışanları, doğumlarına yardım ve tanıklık ettikleri prematüre bebekleri, büyüme süreçlerinde de yalnız bırakmayıp düzenlenen etkinliklerde kostüm giyerek eğlendiriyor.

        Özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, çocuklarla kurdukları bağı sürdürmek ve onları mutlu etmek amacıyla düzenlenen etkinliklerde, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek sürpriz yapıyor.

        Hastane önlüklerini bir kenara bırakan sağlıkçılar, "Mickey Mouse, Shrek, Superman, Örümcek Adam ve Şirinler" gibi sevilen karakterlerin kostümleriyle çocukların karşısına çıkıyor.

        Etkinliklerde çocuklarla oyunlar oynayan, yüz boyama gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştiren ve hatıra fotoğrafı çektiren sağlık personeli, bir dönem yoğun bakımda yaşam mücadelesine tanıklık ettiği miniklerin neşesine ortak oluyor.

        Etkinliklerde kostüm giyerek çocuklara sürpriz yapan sağlık çalışanlarından anestezi teknisyeni Çetin Çalışkan, çocukların doğumlarına tanıklık ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Doğum sürecinde bebeklerin ilk dünyaya geldiği anlarda hep yanlarındaydık. Kimi zaman anneleri genel anesteziyle uyuttuk, kimi zaman belden uyuşturarak doğuma eşlik ettik. Ameliyathanede farklı bir forma giyiyoruz, bugünse onları eğlendirmek için farklı bir kostüm giydik. Bu buluşmalarda onlara yeniden eşlik etmek, yüzlerini güldürmek çok keyifli."

        - "O günlerde yanlarında olduk, bugün de eğlendirmek için buradayız"

        Etkinliklere gönüllü olarak katılan kadın doğum asistanı Havva Kurul ise üçüz bebek sahibi olan aileyle kurdukları bağı şöyle anlattı:

        "Zor zamanlarında hastaneye koşa koşa geldiklerini görmek, bebeklerinin kalp atışlarını ilk kez duyduklarındaki heyecanlarına ortak olmak bizim için çok anlamlıydı. O zamanlar hastane ortamında streslerini azaltmaya çalışıyorduk, bugün ise onları güldürüp eğlendirmek istedik. Onlarla aramızda zaten bir bağ oluştu. Bu bağı sürdürmek için bu etkinlikleri düzenliyoruz"

        Ameliyathane hemşiresi Bilal Şahin doğum sürecinden itibaren ailelerin yanında olduklarını belirterek, o günlerde sağlıkları için destek verdiklerini, etkinliklerde ise mutluluklarına ortak olduklarını dile getirdi.

        Şahin, "Hastane ortamı genellikle stresli bir yer. Burada biraz olsun stresimizi atmak ve çocukları eğlendirmek için kostüm giymeyi tercih ediyoruz. Görevimizi bu şekilde sürdürmek bizim için çok keyifli. Gönüllü olarak bu etkinliklerde yer almaktan mutluyuz. İnşallah aileler de bizim kadar mutlu oluyorlardır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Katliam gibi kazada can kaybı 8'e çıktı!
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın ABD vizesi iptal edildi
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Muslera tarihe geçmenin eşiğinde!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: Adil rekabet koşulları sağlanmalı
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Köhn G.Saray'a geri dönüyor!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Kurşunların önüne atıldı! Oğlu için canını verdi!
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Elon Musk'tan DOGE kararı
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        Kadın yazılımcıdan tuzak! Sahtekarlar iki sevgili çıktı!
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        ABD'den Çin konusunda ılımlı mesajlar
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Papa Francis'in naaşı cenaze töreni öncesinde Aziz Petrus'ta
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler

        Benzer Haberler

        Sazan üretip gölleri balıklandırıyorlar
        Sazan üretip gölleri balıklandırıyorlar
        Antalya'da çocuklardan coşkulu 23 Nisan kutlaması
        Antalya'da çocuklardan coşkulu 23 Nisan kutlaması
        Kaş'ta kaçak yapı yıkım ihalesi 9'uncu kez iptal edildi
        Kaş'ta kaçak yapı yıkım ihalesi 9'uncu kez iptal edildi
        60 yaşında kronometreye meydan okuyor
        60 yaşında kronometreye meydan okuyor
        Demre'de çocuk şenliği düzenlendi
        Demre'de çocuk şenliği düzenlendi
        Demre'de çevre temizliği yapıldı
        Demre'de çevre temizliği yapıldı