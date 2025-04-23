Doğumlarına eşlik ettikleri çocukları çeşitli etkinliklerle eğlendiriyorlar

YİĞİTHAN YILDIZ - Antalya'da yenidoğan bölümünde görevli sağlık çalışanları, doğumlarına yardım ve tanıklık ettikleri prematüre bebekleri, büyüme süreçlerinde de yalnız bırakmayıp düzenlenen etkinliklerde kostüm giyerek eğlendiriyor.

Özel bir hastanede görevli sağlık çalışanları, çocuklarla kurdukları bağı sürdürmek ve onları mutlu etmek amacıyla düzenlenen etkinliklerde, çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek sürpriz yapıyor.

Hastane önlüklerini bir kenara bırakan sağlıkçılar, "Mickey Mouse, Shrek, Superman, Örümcek Adam ve Şirinler" gibi sevilen karakterlerin kostümleriyle çocukların karşısına çıkıyor.

Etkinliklerde çocuklarla oyunlar oynayan, yüz boyama gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştiren ve hatıra fotoğrafı çektiren sağlık personeli, bir dönem yoğun bakımda yaşam mücadelesine tanıklık ettiği miniklerin neşesine ortak oluyor.

Etkinliklerde kostüm giyerek çocuklara sürpriz yapan sağlık çalışanlarından anestezi teknisyeni Çetin Çalışkan, çocukların doğumlarına tanıklık ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Doğum sürecinde bebeklerin ilk dünyaya geldiği anlarda hep yanlarındaydık. Kimi zaman anneleri genel anesteziyle uyuttuk, kimi zaman belden uyuşturarak doğuma eşlik ettik. Ameliyathanede farklı bir forma giyiyoruz, bugünse onları eğlendirmek için farklı bir kostüm giydik. Bu buluşmalarda onlara yeniden eşlik etmek, yüzlerini güldürmek çok keyifli."

- "O günlerde yanlarında olduk, bugün de eğlendirmek için buradayız"

Etkinliklere gönüllü olarak katılan kadın doğum asistanı Havva Kurul ise üçüz bebek sahibi olan aileyle kurdukları bağı şöyle anlattı:

"Zor zamanlarında hastaneye koşa koşa geldiklerini görmek, bebeklerinin kalp atışlarını ilk kez duyduklarındaki heyecanlarına ortak olmak bizim için çok anlamlıydı. O zamanlar hastane ortamında streslerini azaltmaya çalışıyorduk, bugün ise onları güldürüp eğlendirmek istedik. Onlarla aramızda zaten bir bağ oluştu. Bu bağı sürdürmek için bu etkinlikleri düzenliyoruz"

Ameliyathane hemşiresi Bilal Şahin doğum sürecinden itibaren ailelerin yanında olduklarını belirterek, o günlerde sağlıkları için destek verdiklerini, etkinliklerde ise mutluluklarına ortak olduklarını dile getirdi.