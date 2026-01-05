Antalyaspor'da teknik direktör Uğurlu için imza töreni

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da, teknik direktörlük görevine getirilen Sami Uğurlu için imza töreni düzenlendi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki törende konuşan Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin, Uğurlu ile yaklaşık 3 ay önce görüştüklerini belirterek yarım kalan süreci bugün tamamladıklarını söyledi.

Devre arasında çok sayıda transfer yapmanın risklerine dikkati çeken Perçin, önceliklerinin mevcut oyuncu grubunun moralini ve özgüvenini yükseltmek olduğunu vurguladı.

Takım içinde son günlerde yüzlerin güldüğünü ve futbolculardan teknik direktör konusunda oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Perçin, transfer politikasına ilişkin "Sezon ortasında korkuyla yapılan transferlerin takımları başarıya ulaştırmadığını, aksine küme düşmeye kadar götürdüğünü gördük. Veriler de bu yöndeydi. Bu nedenle kendi futbolcu grubumuzu sahiplenmenin, oyuncularımızın kalitesini, özgüvenini ve düşen morallerini yukarı çekmenin en doğru karar olduğunu düşündük." diye konuştu.

Sami Uğurlu, takımı fiziksel ve mental anlamda yukarı taşımak için göreve başladığını dile getirdi. Çalıştırdığı kulüplerde zor dönemlerde görev aldığını vurgulayan Uğurlu, "Kasımpaşa'ya ilk gittiğimde takım 10 puanla son sıradaydı, o sezonu 53 puanla bitirdik. Bir sene önce 16 puanla devraldığımız takımı 56 puanla lig tarihinin rekorunu kırarak tamamladık. Geçen sezon Alanyaspor'a gittiğimizde takım 17. sıradaydı. Antalyaspor'un şu anki konumu çok daha iyi . Hep birlikte bu süreci en iyi şekilde geçirip, taraftarın keyif alacağı bir Antalyaspor izleteceğiz." dedi. Göreve başladığı günden itibaren sorumluluğu üstlendiğini aktaran Uğurlu, kadro planlamasında özellikle hücum hattında eksiklikler bulunduğunu ifade etti. Uğurlu, şöyle devam etti: "Buraya şu düşünceyle geldim, transfer açılmayabilir, bu sorumluluğu alarak geldim. Yarın bir gün 'transfer yapılmadı, o yüzden başarılı olamadık' gibi bir bahanenin arkasına kesinlikle sığınmam. Transfer açılırsa bambaşka bir şey ortaya çıkartabiliriz ama açılmazsa da mevcut kadroyla en iyisini yapacağımızı biliyorum."