Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığına Vahit Öz aday oldu

        Akseki ve İbradı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve şoförlerin bağlı bulunduğu Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığı için Vahit Hamdi Öz adaylığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 14:10 Güncelleme: 05.01.2026 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığına Vahit Öz aday oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akseki ve İbradı ilçelerinde faaliyet gösteren esnaf ve şoförlerin bağlı bulunduğu Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası başkanlığı için Vahit Hamdi Öz adaylığını açıkladı.

        Öz, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde esnaf için kredi limitlerinin 1 milyon lira seviyesinde olduğunu belirterek, Akseki'de bu limitlerin 600 bin liraya kadar düşmesinin ülke genelindeki uygulamalardan değil, mevcut yönetimde yaşanan güven ve istikrar kaybından kaynaklandığını söyledi.

        Oda yönetiminde ilçe, mahalle ya da meslek grubu ayrımı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Öz, Akseki ve İbradı ilçe merkezlerinin yanı sıra tüm mahallelere eşit ve adil bir anlayışla yaklaşacaklarını dile getirdi.

        Öz, merkez–mahalle ayrımı olmadan, her esnafın kendini temsil edilmiş hissettiği bir yönetim anlayışını esas alacaklarını kaydetti.

        Oda bünyesinde yer alan şoför esnafına ilişkin de değerlendirmede bulunan Öz, servis hatları ve çalışma düzeninin adil, dengeli ve şeffaf bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyledi.

        Servis taşımacılığına ilişkin uygulamaların belirli kişi ya da grupların menfaatine göre değil, tüm şoför esnafının ortak haklarını gözeten bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiğini ifade eden Öz, oda yönetiminin bu konuda dengeleyici bir rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

        - "Proje ve teşvik üreten bir oda hedefliyoruz"

        Odanın yalnızca rutin işlemlerle anılan bir yapı olmaması gerektiğini vurgulayan Öz, Avrupa Birliği, ilgili bakanlıklar ve kamu kurumları tarafından sunulan hibe, teşvik ve destek programlarına yönelik proje üretebilen bir oda yapısını hedeflediklerini ifade etti.

        Öz, "Esnafımızın bu kaynaklardan daha etkin şekilde yararlanabilmesi için yol gösteren, proje geliştiren ve süreci takip eden bir yönetim anlayışını hayata geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

        Adaylık sürecinde esnaf ve şoförlerle birebir temas kurduklarını aktaran Öz, görev almaları halinde bu yaklaşımı sürdüreceklerini belirtti.

        Öz, "Oda, esnafın kapısını rahatlıkla çalabildiği, sorunlarını doğrudan iletebildiği ve çözüm bulabildiği bir yapı olmalıdır. Biz bu anlayışla yola çıktık." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        Togg gelecek planlarını açıkladı
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Suriye sınırında ele geçirildi... Mazot deposundan cephane çıktı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Bir aylık bebeği durağa bıraktılar... Anne ve anneanne için deport kararı!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Tok olduğunuz hâlde yemek istiyorsanız dikkat!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        İddia: Hamaney İran'dan kaçma planı hazırladı
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Kayınpeder ile gelinin kahreden ölümü!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş...
        Eşi ile kızını öldüren şüpheli, psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş...
        Antalyaspor'da teknik direktör Uğurlu için imza töreni
        Antalyaspor'da teknik direktör Uğurlu için imza töreni
        İklim değişikliği endemik bitkilerin yayılışını olumsuz etkiliyor
        İklim değişikliği endemik bitkilerin yayılışını olumsuz etkiliyor
        Antalya'da av kazasında hayatını kaybetti
        Antalya'da av kazasında hayatını kaybetti
        Sami Uğurlu: "Antalyaspor için elimizden geleni yapacağız " Antalyaspor'un...
        Sami Uğurlu: "Antalyaspor için elimizden geleni yapacağız " Antalyaspor'un...
        Antalya'da av sırasında tüfekle kazara vurulan genç öldü
        Antalya'da av sırasında tüfekle kazara vurulan genç öldü