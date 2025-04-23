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        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:33 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:33
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        Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Naile E'nin kullandığı 07 LHL 17 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda, Abdurrahman A. yönetimindeki 77 DL 969 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü Naile E. ve otomobilde bulunan Kübra Y. ile çocukları N.Y. ve A.Y. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Öte yandan, sürücü Naile E'nin hamile olduğu öğrenildi.

        Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen diğer sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta iki aracın çarpıştığı anlar görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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