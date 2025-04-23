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        Alanya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:31 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:40
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        Alanya'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Antalya’nın Alanya ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

        İran uyruklu A.V. (25) idaresindeki 07 MD 3782 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen A.Ç'nin (37) kullandığı 07 N 1084 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, her iki motosiklet sürücüsü de yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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