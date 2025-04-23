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        Antalya'da çocuklara 5 yıldızlı otelde 23 Nisan kutlaması

        Antalya'da köy okullarından davet edilen 200 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 5 yıldızlı otelde kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 23.04.2025 - 16:52
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        Antalya'da çocuklara 5 yıldızlı otelde 23 Nisan kutlaması
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        Antalya’da köy okullarından davet edilen 200 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 5 yıldızlı otelde kutladı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sosyal sorumluluk projesi kapsamında misafir edilen çocuklar, oyunlar, yüz boyama etkinlikleri ve animasyon ekibinin hazırladığı gösterilerle gün boyunca eğlendi.

        Minikler, ellerinde Türk bayraklarıyla bando yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, burada yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü içtenlikle kutladıklarını söyledi.

        Çocuklarla buluşmanın ve onların yüzündeki mutluluğa şahit olmanın büyük bir onur olduğunu anlatan Kızıldağ, "Calista olarak sadece tatil değil, hayatın her anına dokunan bir değer üretmeye devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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