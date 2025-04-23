Antalya'da çocuklara 5 yıldızlı otelde 23 Nisan kutlaması

Antalya’da köy okullarından davet edilen 200 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 5 yıldızlı otelde kutladı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelin sosyal sorumluluk projesi kapsamında misafir edilen çocuklar, oyunlar, yüz boyama etkinlikleri ve animasyon ekibinin hazırladığı gösterilerle gün boyunca eğlendi.

Minikler, ellerinde Türk bayraklarıyla bando yürüyüşü gerçekleştirdi.

Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, burada yaptığı konuşmada, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü içtenlikle kutladıklarını söyledi.

Çocuklarla buluşmanın ve onların yüzündeki mutluluğa şahit olmanın büyük bir onur olduğunu anlatan Kızıldağ, "Calista olarak sadece tatil değil, hayatın her anına dokunan bir değer üretmeye devam edeceğiz." dedi.