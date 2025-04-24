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        GÜNCELLEME - Antalya'da sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde, düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 20:42 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:52
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        GÜNCELLEME - Antalya'da sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde, düştüğü sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

        Okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine gelmeyen Sefa Çağlar Glavuz'un (13) ailesi, 2 gündür haber alamadıkları çocuklarının bulunması için emniyete başvurdu.

        İhbar üzerine çevredeki kameraları inceleyen ekipler, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 çocuğun ifadesini aldı. Çocukların, bindiği bisikletle birlikte Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalı kenarında ittirdikleri Sefa'nın suya düştüğünü, akıntıya kapılıp bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledikleri öğrenildi.

        Ekipler, çocukların gösterdiği yerde Sefa'nın bisikletini buldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü su altı arama ve kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

        Glavuz'un kaybolduğu bölge Jandarma bölgesi olduğu için soruşturmaya Jandarma ekipleri devam etti.

        Kanalda yüksek olan su seviyesinin düşmesiyle Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile İHH ekipleri kanala girerek Glavuz'u aradı.

        Ekipler, bisikletinin bulunduğu yerden yaklaşık 1 kilometre ilerde Glavuz'un cansız bedenine ulaştı.

        Serik'teki özel bir hastanenin morguna kaldırılan cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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