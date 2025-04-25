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        Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıkları, yavru ve zararsız

        DURMUŞ GENÇ / SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya ve Muğla'da son günlerde köpek balıklarının görüldüğüne dair sosyal medyada paylaşılan görüntüleri değerlendiren uzmanlar, bunun normal bir durum olduğunu, görülen köpek balıklarının ise yavru ve zararsız olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:03
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        Akdeniz kıyılarında görülen köpek balıkları, yavru ve zararsız
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        DURMUŞ GENÇ / SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya ve Muğla'da son günlerde köpek balıklarının görüldüğüne dair sosyal medyada paylaşılan görüntüleri değerlendiren uzmanlar, bunun normal bir durum olduğunu, görülen köpek balıklarının ise yavru ve zararsız olduğunu bildirdi.

        Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, AA muhabirine, son günlerde sosyal medyada Antalya Körfezi'nde balıkçıların köpek balıklarına ilişkin görüntüler paylaştığını, bu durumun da yanlış bir algı oluşturduğunu söyledi.

        Sosyal medyadaki bir görüntüde "Mako" cinsi köpek balığının teknenin sanal çapasına saldırmasının insanların dikkatini çektiğini ifade eden Gökoğlu, "Mako köpek balıkları açık sularda orkinos ve palamut sürüleriyle hareket ederler. Nesli oldukça azalıyor. IUCN'nin tehlike altındaki türler kırmızı listesinde yer alıyor. Bunun nedeni de 3 yılda bir, çok az yavrulamaları ve üzerlerinde çok fazla av baskısı olması." dedi.

        Literatürde Antalya kıyılarında köpek balığı saldırması nedeniyle yaralanma vakasının bulunmadığına işaret eden Gökoğlu, "Büyük köpek balıkları kıyı sularına girmiyor. Gençler ve yavrular beslenmek amacıyla kıyıya giriyor. Akdeniz'de denize girme açısından herhangi bir risk yok. Antalya plajlarında insanlar rahatlıkla denize girebilir. Sosyal medyada bu tür görüntüler paylaşıldığı zaman köpek balıklarının popülasyonunda artış varmış gibi algı oluşuyor. Tam tersi. Köpek balıklarının türleri çok azaldı. Bu görüntüler izleyenlerde tedirginlik oluşturur. Çok yanlış." diye konuştu.

        - "Paylaşımlara yorum yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. "

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Filiz de son 5 yıldır bu zamanlarda "sahillerde ve denizlerde köpek balıklarının görüldüğü" haberlerini duyduklarını ve artık yadırgamadıklarını söyledi.

        Sosyal medyada bu durumun çok paylaşılıp altına yorum yapılmasından kaynaklandığını belirten Filiz, bu konuda biraz daha hassas olunması gerektiğini vurguladı.

        Filiz, köpek balıklarının aslında normal yaşaması gereken yerlerde yaşadıklarını ve görüldüklerini ifade ederek, dolayısıyla bunda çok şaşırılacak bir durumun olmadığını kaydetti.

        Köpek balıklarını kıyıya getiren başka nedenler de bulunduğunu anlatan Filiz, şöyle devam etti:

        "Gördüğümüz kadarıyla kıyıya gelen hep yavru köpek balıkları. Küçük boylular. Bir insana öyle çok da zarar verecek durumları da yok. Bundan korkmamız yerine esasında köpek balıklarının halen denizlerimizde görülüyor ve yaşıyor olmasına sevinmemiz gerekir. Çünkü bu bize denizlerimizin temiz ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. Balık çeşitliliğimizin halen çok iyi olduğunu gösteriyor. Onun için korkmaya çok gerek yok. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara yorum yaparken çok dikkat etmek gerekiyor. Biz genelde gördüğümüz şeyin altına yazıyoruz. Ama bilmeyen insanlar filmlerden gelen korkulardan dolayı 'Köpek balığı görüldü. Aman girilmesin, yüzülmesin' gibi şeyler söylüyorlar. Bunda bu kadar korkulacak bir durum yok. Her şey denizde normal, olması gerektiği gibi devam ediyor."

        Datça ilçesinde görülen köpek balığının yavru olduğunu dile getiren Filiz, yavruların meraklı olduğunu bu nedenle de kıyıya gelmiş olabileceğini belirtti.

        Yavruların deniz dünyasını tanımaya çalıştıklarına dikkati çeken Filiz, şunları kaydetti:

        "Bazen de bir balığın peşine takılıyor ya da buldukları bir sıcak su akıntısını takip edebiliyorlar. Bazen de sırf meraktan kıyıya kadar gelebiliyorlar. Bu balıkları gördüğümüz zaman denize bir süre girmeyip gitmesini bekleyebiliriz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi elimize herhangi bir malzeme alıp da kovmaya çalışmak yerine rahatça yüzmesini izleyip bundan keyif alabiliriz. Daha sonra da orayı terk etmesini bekleyebiliriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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