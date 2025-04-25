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        Antalya'da düştüğü sulama kanalında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:27 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:35
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        Antalya'da düştüğü sulama kanalında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde düştüğü sulama kanalında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalından cesedi çıkarılan Sefa Çağlar Glavuz'un (13) Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlandı.

        Çocuğun cenazesi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        Cenazenin, Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.

        - Olay

        Okuldan çıktıktan sonra Kökez Mahallesi'ndeki evine gelmeyen Sefa Çağlar Glavuz'un ailesi, 2 gündür haber alamadıkları çocuklarının bulunması için emniyete başvurmuş, Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma, Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ile İHH ekipleri 2 çocuğun ifadelerinin üzerine Burmahancı Mahallesi'ndeki sulama kanalında yaptığı arama çalışmalarında Glavuz'un cesedine ulaşmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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