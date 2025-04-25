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        6. Kepez Kitap Fuarı açıldı

        Antalya'da, Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Kepez Kitap Fuarı kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:32 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:38
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        6. Kepez Kitap Fuarı açıldı
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        Antalya'da, Kepez Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen 6. Kepez Kitap Fuarı kapılarını açtı.

        Vali Hulusi Şahin, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde, "Sayfalar değişir, değiştirir" mottosuyla düzenlenen fuarın açılışında, kitap okuyan birey sayısını artırmanın beka meselesi olduğunu belirtti.

        Dijital dünyanın, kitapların en büyük düşmanı olduğunu söyleyen Şahin, "Telefon, tablet ve bilgisayar gibi dijital araçlar sizi her an yarı yolda bırakabilir ancak bir kitap sizi asla yarı yolda bırakmaz. Çocuklarımıza kitap sevgisini aşılamak bir beka meselesidir. Onlara kitap okuma alışkanlığını mutlaka kazandırmalıyız. Çünkü kitap, öncelikle odaklanmayı öğretir. Kitap okuyan bir birey, seçmeyi, tercih etmeyi ve kendi yolunu çizmeyi öğrenir." dedi.

        Kitapların yeni kapılar açtığını, okuyucusunu bambaşka yolculuklara çıkardığını dile getiren Vali Şahin, gençlere kitap sevgisini kazandırma açısından bu tür kitap fuarlarının büyük önem taşıdığını ifade etti.

        Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi.

        Törene, Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, yazarlar, yayınevi temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Çocuklar için özel etkinlikler, atölyeler ve interaktif programların da düzenlendiği Kepez Kitap Fuarı, 4 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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