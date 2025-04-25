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        Kaş'ın bazı mahalle muhtarları KUTSO'yu ziyaret etti

        Antalya'nın Kaş ilçesinden bazı mahalle muhtarları, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:18 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:26
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        Kaş'ın bazı mahalle muhtarları KUTSO'yu ziyaret etti
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        Antalya'nın Kaş ilçesinden bazı mahalle muhtarları, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen'i ziyaret etti.

        Özen, ziyarette, bölge ekonomisinin önemli dinamiklerinden villa turizmi üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

        Turizm sezonu öncesi mahalle muhtarlarının sorunları hakkında görüştüklerini ifade eden Özen, şunları kaydetti:

        "KUTSO olarak faaliyet alanımız içerisinde yer alan tüm sektör paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle turizm sezonu öncesi bölgemiz için yapılabilecek çalışmaları ele alıyoruz. Mahalle muhtarlarımız ile turizm sezonunda yapılabilecek faaliyetleri ve onların taleplerini dinledik. Güzel bir birliktelik oldu. İnşallah güzel projelere imza atacağız."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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