Kaş'ın bazı mahalle muhtarları KUTSO'yu ziyaret etti

Antalya'nın Kaş ilçesinden bazı mahalle muhtarları, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Fahri Özen'i ziyaret etti.

Özen, ziyarette, bölge ekonomisinin önemli dinamiklerinden villa turizmi üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Turizm sezonu öncesi mahalle muhtarlarının sorunları hakkında görüştüklerini ifade eden Özen, şunları kaydetti:

"KUTSO olarak faaliyet alanımız içerisinde yer alan tüm sektör paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle turizm sezonu öncesi bölgemiz için yapılabilecek çalışmaları ele alıyoruz. Mahalle muhtarlarımız ile turizm sezonunda yapılabilecek faaliyetleri ve onların taleplerini dinledik. Güzel bir birliktelik oldu. İnşallah güzel projelere imza atacağız."