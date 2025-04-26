Antalya'da iş hanındaki restoranda çıkan yangın söndürüldü

Kısa sürede yayılan alevlere müdahale edilirken, iş hanının içini ve diğer iş yerlerini yoğun duman kapladı. Tedbir amaçlı iş hanındaki diğer vatandaşlar tahliye edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 6 katlı iş hanının içindeki restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.

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