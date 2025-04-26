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        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 26.04.2025 - 14:46
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        Alanyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 27 Nisan'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

        Papara Park Stadı'nda oynanacak Trabzonspor-Corendon Alanyaspor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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