Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) ilk etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Simon Dehairs kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 14:22 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) ilk etabını, Alpecin-Deceuninck takımının Belçikalı sporcusu Simon Dehairs kazandı.

        Antalya'daki 132 kilometrelik parkurda düzenlenen ilk etabı, 2 saat 51 dakika 4 saniyede bitiren Dehairs birinci oldu.

        Sprint finişine sahne olan etapta XDS Astana takımından İtalyan sporcu Matteo Malucelli 2'nciliği, Team Flanders-Baloise'den Belçikalı Jules Hesters ise 3'üncülüğü elde etti.

        Bu sonuçla Dehairs, genel klasmanda zirveye çıkarak "turkuaz mayo"yu giydi.

        China-Glory-Metech takımından Güney Afrikalı Willem Smit de sprint ve Türkiye güzellikleri klasmanlarında zirvede yer aldı.

        - TUR 2025'in ikinci etabı

        Yarışa, yarın Kemer ile Kalkan arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek.

        Sporcular, TUR 2025'in en uzun ikinci etabında 167,4 kilometre pedal çevirecek. Kemer'de Oliba Park'tan saat 12.00'de verilecek startla başlayacak, sprinterlerin ve tırmanışçıların ilk güç yarışına sahne olacak etap, Kalkan'da sona erecek.

        İkinci etapta turkuaz mayoyu Simon Dehairs, yeşil mayoyu Matteo Malucelli, kırmızı mayoyu Jules Hesters, beyaz mayoyu ise Willem Smit giyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        Papa'nın kabri ziyaretçi akınına uğradı
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        "Kaçanlar geri dönebilir"
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İşte HT Spor'da yayınlanan canlı maçlar!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki patlamada can kaybı yükseldi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Bu çok net bir penaltı!
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Trafik tartışması ölümle sonuçlandı
        Estetik itirafı
        Estetik itirafı
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Cinayeti açılmamış peynir paketi çözdü
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        'Kehanet niteliği'ndeki mektuba 400 bin dolar
        Sefalet içinde öldü
        Sefalet içinde öldü
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        Kabine gündeminde hangi başlıklar var?
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        İspanya'nın kralı Barcelona!
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        Yılbaşından bu yana 2 milyon 126 bin 384 hız cezası
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        5 dakikalık egzersizlerle önlemek mümkün!
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        Kalabalığın arasına daldı! Ölü ve yaralılar var
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        112'yi gereksiz yere meşgul edenlere ceza artıyor
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        İsrailli turistlerden savaş suçu taahhüdü istendi
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!
        Gözünüzü açtığınız ilk 10 dakikada bunları yapın!

        Benzer Haberler

        Side'de Apollon Tapınağı'nda Girit ve Türk müzikleri seslendirildi
        Side'de Apollon Tapınağı'nda Girit ve Türk müzikleri seslendirildi
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        Antalya'da 12. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi düzenlendi
        Antalya'da 12. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi düzenlendi
        Gemi batığında 1100 yıllık kapağı açılmamış amfora bulundu
        Gemi batığında 1100 yıllık kapağı açılmamış amfora bulundu
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
        60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı