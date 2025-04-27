60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Sporcular, TUR 2025'in en uzun ikinci etabında 167,4 kilometre pedal çevirecek. Kemer'de Oliba Park'tan saat 12.00'de verilecek startla başlayacak, sprinterlerin ve tırmanışçıların ilk güç yarışına sahne olacak etap, Kalkan'da sona erecek.

Yarışa, yarın Kemer ile Kalkan arasında yapılacak 2. etapla devam edilecek.

China-Glory-Metech takımından Güney Afrikalı Willem Smit de sprint ve Türkiye güzellikleri klasmanlarında zirvede yer aldı.

Sprint finişine sahne olan etapta XDS Astana takımından İtalyan sporcu Matteo Malucelli 2'nciliği, Team Flanders-Baloise'den Belçikalı Jules Hesters ise 3'üncülüğü elde etti.

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