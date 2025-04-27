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        Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen kişi anne ve babasını rehin aldı

        Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve anne babasını bıçakla rehin alan kişi polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 22:29 Güncelleme: 27.04.2025 - 22:41
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        Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen kişi anne ve babasını rehin aldı
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        Antalya'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen ve anne babasını bıçakla rehin alan kişi polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

        Yenigün Mahallesi 1067 Sokak'taki bir apartmanın 2. katında uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen İrfan B, evde anne ve babasını bıçakla rehin alarak odaya kilitledi.

        Ailenin yardım istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince dairenin kilidinin açılması üzerine polis ekipleri eve girerek İrfan B'yi etkisiz hale getirdi, anne ve babayı kurtardı.

        Şüpheli ambulansa binmemek için polis ekibine zorluk çıkardı. Zorla ambulansa bindirilen İrfan B. sağlık ekibi tarafından sakinleştirildikten sonra hastaneye götürüldü.

        İrfan B'nin anne ve babası ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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