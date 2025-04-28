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        "Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe Çalıştayı" Antalya'da başladı

        Antalya'da Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:32
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        "Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe Çalıştayı" Antalya'da başladı
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        Antalya'da Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Birliği Yolunda Ortak Alfabe Çalıştayı" başladı.

        Muratpaşa ilçesinde bir otelde yapılan çalıştayda konuşan TDK Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, alfabe değiştirmenin çok zor ve sancılı olduğunu, geçen yıl Bakü'deki toplantıda bazen ümitsizliğe düştüklerini ama sonunda ortak kararla alfabe değişiminin kabul edildiğini söyledi.

        Türk dünyasının alfabesi için toplanan masanın etrafında İngiliz, Fransız ve ABD'li olmadığını belirten Mert, "Bizi bu masanın etrafında toplayan ortak değerlerimiz ve ortak dilimiz. Onun için ortak değerlerimiz, dilimiz ve geçmişimiz çok kıymetli." dedi.

        Türk dilinin çok geniş bir coğrafyaya yayıldığını, bunun hem avantaj hem de dezavantajlarının olduğunu kaydeden Mert, atalarının 8. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar ortak alfabede buluştuklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

        "Hanlıklarda, devlet düzeyinde hep ortak alfabe var olmuş. Oğuzlar Köktürk harfleri kullanıyor, Yenisey yazıtlarında Kırgızlar Köktürk harfleri kullanıyor. O zaman atalarımız 8. yüzyılda bunu başarmış. Ondan sonra biz din değiştirdikçe bütün dünyada olduğu gibi alfabe değiştirdik ama atalarımız ortak alfabede buluşmayı başardı. 'Biz de onların torunları olarak bunu başarmalıyız' dedim ve çok şükür Allah bunu bize nasip etti."

        Mert, alfabenin bir işaret dili olduğunu ama alfabe birliğini sağlayamadan istedikleri düzeyde ilişkileri geliştiremeyeceklerini vurguladı.

        - "Aslında alfabe önemli ölçüde siyasi bir konu"

        Alfabenin hem akademik hem de siyasi tarafının bulunduğunu belirten Mert, şu bilgileri verdi:

        "Aslında alfabe önemli ölçüde siyasi bir konu. Bizim kabul ettiğimiz ya da belirlediğimiz akademik tarafı. 34 harflik çerçeve alfabe üzerinde büyük bir uzlaşı gerçekleştirdik. Ortak alfabe bizi bir araya getirdi. Buraya toplanma nedenimiz 34 harfi tartışmak değil, o konu çok şükür bitti ve bundan sonra yarını konuşacağız. Yani bundan sonra neler yapabiliriz, kurum ve kuruluşlar sürece nasıl katkı sağlamalı bunları konuşacağız."

        TDK'nin Türk dilinin bir kurumu olduğunu, sadece Türkiye'nin bir kurumu olmadığının altını çizen Mert, bütün Türk lehçeleriyle ilgili çalışmalar yaptıklarını ve yeri geldiğinde Türk dili için maddi destek verdiklerini vurguladı.

        Çalıştay yarın sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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