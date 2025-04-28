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        ALKÜ ile Irak üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Irak'taki üç üniversiteyle düzenlenen "2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Teknikleri Konferansı"nın ardından enerji, sağlık, turizm, teknoloji ve spor alanlarında işbirliği protokolleri imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 19:13 Güncelleme: 28.04.2025 - 19:32
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        ALKÜ ile Irak üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Irak'taki üç üniversiteyle düzenlenen "2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Teknikleri Konferansı"nın ardından enerji, sağlık, turizm, teknoloji ve spor alanlarında işbirliği protokolleri imzaladı.

        ALKÜ, Irak'taki Northern Technical Üniversitesi, Alnoor Üniversitesi ve Al-Mustaqbal Üniversitesi işbirliğiyle "2. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Teknikleri Konferansı"nı düzenledi.

        Konferansa, Irak Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan İbrahim Abdul-Jameel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Al-Mustaqbal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan S. Majdi, Northern Technical Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alyaa A. Alattar, Alnoor Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yasin Tahaa Alhjaar ile Kültür Ateşesi Prof. Dr. Maysar Alubadiy katıldı.

        Prof. Dr. Türkdoğan, konuşmasında konferansın ve işbirliklerinin hayırlı olmasını temenni etti.

        Al-Mustaqbal Üniversitesi ile yapılan işbirliğini, iki ülkenin bilimsel ve kültürel geleceği adına atılmış güçlü bir adım olarak değerlendiren Türkdoğan, şunları kaydetti:

        "Tıp eğitimi başta olmak üzere, mühendislik, sağlık bilimleri, spor bilimleri, iktisat, turizm ve daha birçok fakültemizle ortak akademik eğitim programları oluşturmayı, akademisyen ve öğrenci değişim programları gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda üniversitemiz Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü öncülüğünde, enerji verimliliği alanı başta olmak üzere tüm sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak projeler geliştirecek, öğrenci ve akademisyenlerimize yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları düzenleyeceğiz."

        Türkdoğan, üniversite olarak uluslararası işbirliklerine büyük önem verdiklerini vurguladı. Bilimin evrensel diliyle kurulan dostlukların yalnızca üniversiteleri değil, toplumları da ileriye taşıyacağına inandıklarını belirten Türkdoğan, atılan adımların ülkeler arasındaki güveni, anlayışı ve kardeşliği güçlendireceğini söyledi.

        İlki Al-Mustaqbal Üniversitesinde gerçekleştirilen Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Teknikleri Konferansı'nın ikinci buluşması, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinlikte, Süleyman Demirel Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Kitiş ile Hollanda'daki Twente Üniversitesinden Prof. Dr. Piet Kommers, enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında katılımcılara bilgi verdi.

        İmza töreni öncesi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Irak Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan İbrahim Abdul-Jameel arasında yapılan görüşmede, ALKÜ diplomasının Irak'ta denklik kazanabilmesi konusunda mutabakata varıldı.

        Konferansın ardından işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla imza töreni düzenlendi. ALKÜ Senato Salonu'nda heyetlerin katıldığı imza töreninde ALKÜ ile Al-Mustaqbal Üniversitesinin mühendislik fakülteleri, eğitim fakülteleri, diş hekimliği fakülteleri, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri, tıp fakülteleri, sağlık bilimleri fakülteleri, mimarlık fakülteleri, spor bilimleri fakülteleri, enerji yönetimi ve sürdürebilirlik koordinatörlükleri arasında işbirliği imzaları atıldı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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