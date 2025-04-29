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        Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 11:23 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:32
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        Antalya'da tur midibüsünün devrildiği kazada 18'i turist 19 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 18'i Rus turist 19 kişi yaralandı.

        Fatih K. idaresindeki 07 AVN 799 plakalı tur midibüsü, Gündoğdu Mahallesi Yörük Mustafabey Bulvarı'nda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü ile midibüste bulunan 18 Rus turist yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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