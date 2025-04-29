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        Antalya merkezli operasyonda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre kaçak içki ele geçirildi

        Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:05 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:05
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        Antalya merkezli operasyonda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre kaçak içki ele geçirildi
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        Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üreten kişilere yönelik Antalya merkezli Manisa, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin kaçak içkileri depoladıkları ve sattıkları değerlendirilen 4 ildeki 13 otel, fabrika, depo ve iş yerlerinin bulunduğu 29 adrese baskın yapıldı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 272 bin şişe ve 2 milyon 81 bin litre kaçak içki ele geçirildi, 25 şüpheli gözaltına alındı.

        - Fabrika ve şirketler kurmuşlar

        Şüphelilerin 2014'te 33 bin metrekarelik alana içki fabrikası kurdukları, kaçak ürettikleri içkileri şirketleri bünyesinde yasal gibi göstererek sattıkları belirtildi.

        Zanlıların, 11 yıl boyunca kaçak içki üreterek 3 milyar 700 milyon liradan fazla vergi kaybına yol açarak haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği kaydedildi.

        Yapılan operasyonla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük içki kaçakçılığı organizasyonunun çökertildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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