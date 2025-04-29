Serik'te Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Dr. Cemal Şahin başkanlığında yapıldı.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Balık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyda Akkaya ve diğer kurul üyeleri katıldı.

Kaymakam Şahin, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekti.

Toplantıda tütün, uyuşturucu, alkol ve davranışsal bağımlılık konuları değerlendirildi.

Sağlık Müdürü Dr. Seyda Akkaya tarafından yapılan sunumda Serik ilçesinde gerçekleştirilen denetimler, jandarma ev polis tarafından ele geçirilen maddeler ve uygulanan idari para cezaları hakkında bilgi verildi.

İlçe Koordinasyon Kurulunca, tüm kuruluşların işbirliği içerisinde çalışması, nargile sunumu yapılan iş yerlerinin denetlenmesi, farkındalık oluşturmak için afişler asılması, kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim seminerlerine devam edilmesi ve okullarda öğrencilere yönelik faaliyetlerin artırılmasına karar verildi.