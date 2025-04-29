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        Kumlucalı genç boksör Fenerbahçe'ye transfer oldu

        Kumlucalı 15 yaşındaki milli boksör Ümmü Sıla Kutluata, Fenerbahçe kulübüne transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 13:24 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:28
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        Kumlucalı genç boksör Fenerbahçe'ye transfer oldu
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        Kumlucalı 15 yaşındaki milli boksör Ümmü Sıla Kutluata, Fenerbahçe kulübüne transfer oldu.

        Kumluca Demirspor Boks Takımı'nın altyapısında yetişen, milli boksör Ümmü Sıla Kutluata, geçen yıl Türkiye şampiyonasında üst minikler kategorisinde 57 kiloda birinci olarak adını duyurdu.

        Bosna Hersek’te düzenlenen turnuvaya katılarak milli forma giyen genç boksör aynı zamanda Kumluca Spor Lisesi’nde eğitimini sürdürüyor.

        Kumluca Demirspor Kulübü Başkanı Erol Koca ve antrenörü Osman Aydın'ı ziyaret eden Kutluata, sporda ve eğitiminde kendisine emeği geçenlere teşekkür etti.

        Kendisinin Samsun’da yapılan yıldız kızlar Türkiye şampiyonasında 57 kiloda ikinci olarak milli takıma seçildiğini ifade eden Kutluata, "Fenerbahçe'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye’nin en iyi boks yetiştiren takımı bende kendimi geliştirip sürekli çalışacağım ve 2028 Olimpiyatlarda yer almak için çok çalışacağım. Çok heyecanlıyım 2028 Olimpiyatları için çalışmalara şimdiden başladım." dedi.

        Kumluca Demirspor Başkanı Erol Koca da, Fenerbahçe Spor Kulübü boksta en iyi kulüp takımların biri olduğunu ve Kumlucalı genç sporcunun önünü açmak için gelen teklifi kabul ederek, transfer olmasına destek verdiklerini söyledi.

        Ümmü Sıla'nın yakın bir zamanda Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde ettiğini görmeyi ümit ettikleri ifade eden Koca, "Ümmü Sıla kızımız, inşallah Kumluca’daki diğer yetenekli arkadaşlarına örnek olacak. Kendisine yeni kulübünde başarılar diliyorum, her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Kumluca Demirspor Kulübü olarak verimli ve özverili şekilde çalışarak, genç yetenekleri yetiştirip milli takıma bir sporcu kazandıracağız." diye konuştu.

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