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        Antalya'da 2 orman muhafaza memuru rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 orman muhafaza memuru tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 15:32 Güncelleme: 29.04.2025 - 15:44
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        Antalya'da 2 orman muhafaza memuru rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 orman muhafaza memuru tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir orman arazisini işgal eyleminden dolayı ceza yazmama karşılığında 2 orman muhafaza memurunun rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

        Düzenlenen operasyonda, Antalya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y'nin ceza yazmamak karşılığında E.T'den 100 bin lira aldığı tespit edilip suçüstü yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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