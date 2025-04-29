Antalya'da 2 orman muhafaza memuru rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklandı

Düzenlenen operasyonda, Antalya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli orman muhafaza memurları H.Ş. ve V.C.Y'nin ceza yazmamak karşılığında E.T'den 100 bin lira aldığı tespit edilip suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir orman arazisini işgal eyleminden dolayı ceza yazmama karşılığında 2 orman muhafaza memurunun rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.

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