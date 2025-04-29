Antalya'da motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı

Kentte, 61 ekip, 104 personelin katılımıyla 19 noktada yapılan uygulamada, 1052 kişi sorgulandı, 806 motosiklet ile 246 araç kontrol edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet hırsızlıkları, motosikletlerin karıştığı suçların azaltılması ile şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik denetimler yaptı.

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