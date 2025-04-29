Alanyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Karşılaşmada oynamayan oyuncular ise pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

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