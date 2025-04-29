Alanya'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkler Mahallesi'nde yaptıkları denetimde, bir midibüs sürücüsünün usulsüz olarak personel taşımacılığı yaptığını belirledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde korsan servis taşımacılığı yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.