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        Alanya'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde korsan servis taşımacılığı yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 21:11 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:11
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        Alanya'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde korsan servis taşımacılığı yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkler Mahallesi'nde yaptıkları denetimde, bir midibüs sürücüsünün usulsüz olarak personel taşımacılığı yaptığını belirledi.

        Ekiplerce, sürücüye kurallara aykırı yolcu taşımacılığı yapmaktan 46 bin 392 lira ceza işlemi uyguladı.

        Ayrıca midibüs 60 gün trafikten men edilip çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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