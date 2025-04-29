Alanya'da korsan taşımacılık yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin lira ceza
Antalya'nın Alanya ilçesinde korsan servis taşımacılığı yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde korsan servis taşımacılığı yaptığı belirlenen sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkler Mahallesi'nde yaptıkları denetimde, bir midibüs sürücüsünün usulsüz olarak personel taşımacılığı yaptığını belirledi.
Ekiplerce, sürücüye kurallara aykırı yolcu taşımacılığı yapmaktan 46 bin 392 lira ceza işlemi uyguladı.
Ayrıca midibüs 60 gün trafikten men edilip çekiciye yüklenerek otoparka çekildi.
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