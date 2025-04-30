Kumluca 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali'nde konser verildi

Kumluca'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali" kapsamında, Kumluca Belediye Korosu konser verdi.

İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen festival, kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor. Bu kapsamda, Kumluca Belediye Korosu, Atatürk Stadyumu'nda konser verdi.

Koro üyeleri, şef İbrahim Bilgenoğlu yönetiminde Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine, sevilen klasiklerden yöresel ezgilere birçok seçkin eseri seslendirdi.

Konser sonunda Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, belediye korosu üyelerine sergiledikleri performans dolayısıyla teşekkür etti.

Koro üyeleri adına, koro şefi İbrahim Bilgenoğlu'na plaket takdim eden Kaymakam Güneş ve Belediye Başkanı Avcıoğlu, koro üyeleriyle birlikte fotoğrafı çektirdi.

Kumluca Belediye Korosu konserine, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.