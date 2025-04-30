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        Antalya'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 11:27 Güncelleme: 30.04.2025 - 11:27
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        Antalya'da park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Görkem Tosun (25) idaresindeki 07 BMZ 730 plakalı otomobil, Ahatlı Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde park halindeki 07 MVZ 63 plakalı kamyonete çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Hayatını kaybettiği tespit edilen Tosun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Tosun'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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