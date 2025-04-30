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        Kumluca Basketbol Kulübü, ligi dördüncü tamamladı

        - Kumluca Basket Kulübü, Antalya yerel ligi 2024-2025 sezonu U14 kategorisinde ligi dördüncü tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:18
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        Kumluca Basketbol Kulübü, ligi dördüncü tamamladı
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        - Kumluca Basket Kulübü, Antalya yerel ligi 2024-2025 sezonu U14 kategorisinde ligi dördüncü tamamladı.

        Takımın kurucu antrenörü Hakan Bilici, yaptığı açıklamada, U14 takımının bu yıl yeni başlayan sporcularıyla ligde büyük başarıya imza atarak, 36 takım arasında ligi dördüncü olarak tamamladığını söyledi.

        Kumluca'da basketbol gibi bir takım sporunun son yıllarda ilgi görmeye başlamasından dolayı son derece mutlu olduklarını ifade eden Bilici, "İlçemizde basketbol sporunda kulübümüz öncülük ediyor. Yeni yeni sporcularımız ilgi duymaya başladılar, ilçemizin ilk takımıyız. Bu yıl Antalya il genelinde elde ettiğimiz başarılarla gelecek yıllarda daha iyi konumda olacağımıza inanıyorum." dedi.

        Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca da Antalya basketbol altyapı faaliyetleri kapsamında yapılan U14 kategorisinde, Kumluca Basketbol Kulübünün ligi dördüncü bitirmesinden dolayı sevinç yaşadıklarını belirtti.

        Bu başarıda emeği geçen takım antrenörü ve takım sporcularını tebrik eden Koca, "İlçemizde her spor branşının gelişmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bireysel başarının yanında takım sporlarında başarılı olmak zordur. Kumluca basketbol kulübümüzü elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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