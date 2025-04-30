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        Antalya Ticaret Borsası Nisan Ayı Meclisi Toplansı yapıldı

        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 14:20 Güncelleme: 30.04.2025 - 14:26
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        Antalya Ticaret Borsası Nisan Ayı Meclisi Toplansı yapıldı
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        Antalya Ticaret Borsası (ATB) Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

        ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında, ATB Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, iklim değişikliğinin tarıma etkisi, tarım sigortası sistemi, uluslararası ticaret gelişmeleri ve yürütülen projeler ele alındı.

        ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, iklim değişikliğinin artık yalnızca kutuplarda değil, Türkiye’nin dört bir yanında etkisini hissettirdiğini belirtti.

        Bülbül, don olaylarında bazı illerin etkilendiğini belirterek, "Kuraklık, sel, don, hortum ve dolu gibi aşırı hava olayları her geçen yıl daha sık karşımıza çıkıyor." dedi.

        Tarım sigortasına erişimde yaşanan sorunlara dikkati çeken Bülbül, üreticilerin yüksek primler nedeniyle sigorta yaptıramadığını, bu durumun çiftçileri afetler karşısında savunmasız bıraktığını ifade etti.

        Tarım sigortasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bülbül, küçük üreticiyi koruyacak ve maliyet yükünü azaltacak yeni bir model önerdi.

        Bülbül, dünya ticaretinde yaşanan belirsizliklere de değinerek, "Ülkemiz, kentimiz ve sektörümüz açısından gittikçe yükselen riskler, sadece doğa ve iklim olayları bakımından değil, uluslararası politik kararlar bakımından da gerçekleşmektedir." dedi.

        Bülbül, Antalya’ya lisanslı hububat deposu kazandırılması için ön fizibilite çalışmasının başladığını duyurdu.

        Toplantıda ayrıca kesme çiçek ihracatına yönelik yürütülen UR-GE projeleri ve Japonya ile Güney Kore ziyaretlerinin olumlu yansımaları aktarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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