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        Lider Serik Spor, şampiyonluk maçına hazırlanıyor

        Nesine.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk maçına çıkacak lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Spor, 3 Mayıs Cumartesi deplasmanda oynayacağı Merkür Jet Erbaa Spor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 17:55 Güncelleme: 30.04.2025 - 18:07
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        Lider Serik Spor, şampiyonluk maçına hazırlanıyor
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        Nesine.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk maçına çıkacak lider Antalya Belek Üniversitesi Serik Spor, 3 Mayıs Cumartesi deplasmanda oynayacağı Merkür Jet Erbaa Spor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor.

        Yeşil beyazlı ekip, hafta sonu kazanması halinde şampiyonluk ipini göğüsleyerek Trendyol 1. Lig'e yükselecek.

        Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, yönetimimndeki antrenmanda oyuncuların moralli ve istekli oldukları gözlendi.

        Serik Spor'un şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi 68 Aksarayspor, aynı gün ve saatte sahasında play-off mücadelesi veren Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

        Aksaray temsilcisi, 68 puandaki Serikspor'un 1 puan gerisinde ikinci basamakta bulunuyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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