Lider Serik Spor, şampiyonluk maçına hazırlanıyor

Serik Spor'un şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi 68 Aksarayspor, aynı gün ve saatte sahasında play-off mücadelesi veren Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

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