Kumluca'da öğrenci ve öğretmenler konser verdi

Kumluca'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali" kapsamında, öğrenci ve öğretmenler konser verdi.

Atatürk Stadı'nda düzenlenen konserde, öğretmen ve öğrencileri, sahne alarak eserleri seslendirdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, festivalin her günün farklı etkinlikle dolu dolu geçtiğini söyledi.

Konserde sahne alan gençlerin müzik ziyafeti yaşattığını anlatan Avcıoğlu, "Festival etkinliklerimiz her gün farklı etkinlikle devam ediyor. Bu gece bize öğretmenlerimiz ve gençlerimiz güzel gece yalattılar." dedi.

Avcıoğlu, sahne alan öğretmen ve öğrencilere hediyeler verdi.

Konseri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, ve daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar izledi.