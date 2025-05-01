Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da öğrenci ve öğretmenler konser verdi

        Kumluca'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali" kapsamında, öğrenci ve öğretmenler konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 09:46 Güncelleme: 01.05.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kumluca'da öğrenci ve öğretmenler konser verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kumluca'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali" kapsamında, öğrenci ve öğretmenler konser verdi.

        Atatürk Stadı'nda düzenlenen konserde, öğretmen ve öğrencileri, sahne alarak eserleri seslendirdi.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, festivalin her günün farklı etkinlikle dolu dolu geçtiğini söyledi.

        Konserde sahne alan gençlerin müzik ziyafeti yaşattığını anlatan Avcıoğlu, "Festival etkinliklerimiz her gün farklı etkinlikle devam ediyor. Bu gece bize öğretmenlerimiz ve gençlerimiz güzel gece yalattılar." dedi.

        Avcıoğlu, sahne alan öğretmen ve öğrencilere hediyeler verdi.

        Konseri, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Özgür, ve daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        İstanbul'da 1 Mayıs! İşe gidenler yolda kaldı
        Öküz arabacıları grevi
        Öküz arabacıları grevi
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        Taksici bayıltan şiddeti anlattı! "Gözlerimi oymaya çalıştı!"
        "Ciddi olalım beyler!"
        "Ciddi olalım beyler!"
        ABD'de "Trump daha fazla denetlensin" talebi
        ABD'de "Trump daha fazla denetlensin" talebi
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        Faciada eşini ve 2 kızını kaybetmişti... Bir anneden haber var!
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        "İlişkimiz gayet yolunda"
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        Kız öğrenciler öğretmenlerine anlattı... Okul kantininde taciz!
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        UTTS uygulamasında süre uzatıldı
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        28 il için sarı uyarı! Kuvvetli sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Modern çağın hastalığı sizde de var mı?
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        Emekçinin gündemi ücret zammı
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        "Musk yönetimde istediği kadar kalabilir"
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Manchester City'den Gabriel Sara bombası!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Bu besinler uzun süre tok tutuyor!
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Okul inşaatının temel kazısında bulundu
        Şile'de yangın: 6 restoran küle döndü, 3 yaralı
        Şile'de yangın: 6 restoran küle döndü, 3 yaralı
        İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarında artış
        İstanbul'daki kentsel dönüşüm yardımlarında artış
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez
        Yabancı yılsonuna kadar gelmez

        Benzer Haberler

        Tarihi hamam restorasyonunda 25 milyon TL'lik kamu zararı iddiasına incelem...
        Tarihi hamam restorasyonunda 25 milyon TL'lik kamu zararı iddiasına incelem...
        Antalya Körfezi'nde sintine atığı alarmı; kirlilik 3 kat arttı
        Antalya Körfezi'nde sintine atığı alarmı; kirlilik 3 kat arttı
        Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını sona erd...
        Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in Suriye'deki hava saldırılarını sona erd...
        Antalya'da "Gazipaşa'da Afet Gerçeği: Bilinçlen, Önlem Al, Güvende Kal" pan...
        Antalya'da "Gazipaşa'da Afet Gerçeği: Bilinçlen, Önlem Al, Güvende Kal" pan...
        Serik'te evde çıkan yanın söndürüldü
        Serik'te evde çıkan yanın söndürüldü
        Lider Serik Spor, şampiyonluk maçına hazırlanıyor
        Lider Serik Spor, şampiyonluk maçına hazırlanıyor