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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:44
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sahneleyecek
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        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "7 Kocalı Hürmüz" müzikalini sanatseverlerle buluşturacak.

        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Türk sinema tarihinde önemli işlere imza atan ustaların eseri müzikal, 2-10 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde perdelerini açacak.

        Türk sinemasında 200'e yakın filmin senaryosuna imza atan, Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Salako gibi başyapıtların unutulmaz yazarı Sadık Şendil'in metinlerini kaleme aldığı, Attila Özdemiroğlu'nun bestelerini yaptığı, şarkı sözlerini Sevgi Sanlı'nın yazdığı müzikal, orijinal metinlere ve müziklere sadık kalınarak modernize edildi.

        Müziklerinin, Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem tarafından yeniden düzenlendiği müzikalin rejisörü Mehmet Fatih Şanal olurken, koreografisi Özgür Adam İnanç'a, kostümü Nursun Ünlü’ye, dekoru Gürcan Kubilay’a ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski’ye ait.

        Eserde, orkestra, solistleri, koro ve baleyi orkestra şefi Ömer Yöndem yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstleniyor. Eserin başkemancısı orkestra sanatçısı Demet Emen olacak.

        İstanbul'un Taşkasap semtinde 19. yüzyılda erkek egemen toplumda ayakları üzerinde durmanın bir yolunu arayan Hürmüz'ün hikayesini anlatan eserde, "Hürmüz"ü Sema Çavuşoğlu, "Hikaye Anlatıcı"yı Fatih Şanal, "Doktor"u, D. Emre Akyurt, "Kadı"yı Taner Ölçen, "Ömer"i M. Yusuf Yıldız, "Berber"i Ercan Hüseyin Uğur, "Hızır Reis"i Mustafa Özşamlı, "Hallaç Rüstem"i Devrim Demirel, "Bekçi Memo"yu Erdi Can Aybaş, "Ali"yi Erman Baba, "Safinaz"ı Semiha Derya Boran, "Havva"yı Pınar Tekol, "Anne"yi Betül Uzunoğlu, "Rukiye"yi Şen Sılay Erman, "Nuriye" rolünü ise Sinem Seçil Baddal canlandırılacak.

        Biletler, Antalya DOB gişeleri ve "www.biletinial.com"dan temin edilebilecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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