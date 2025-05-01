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        Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 16:11 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:11
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        Antalya ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Antalya'da Varyant mevkisinde toplanan katılımcılar, slogan atarak Konyaaltı Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Burada yapılan açıklamaların ardından kalabalık dağıldı.

        Muğla'da kutlamalar kapsamında sendika temsilcileri, Kışla Parkı'nda bir araya geldi.

        Daha sonra katılımcılar, Kışla Parkı'ndan Atatürk Bulvarı'ndaki miting alanına yağmur altında slogan atarak yürüdü.

        Sendika temsilcileri, alanda yaptıkları konuşmalarda, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.

        Kutlamalara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile sendika başkanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Burdur ve Isparta

        Burdur'da Çatalpınar mevkisinde toplanan işçi sendikaları üyeleri, ellerinde pankartlar ve sendika bayraklarıyla yürümeye başladı.

        Sloganlar eşliğinde yürüyen kalabalık Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

        Burada konuşan Belediye-İş Burdur Şube Başkanı Ferit Çelikbaş,1 Mayıs'ın tüm emekçilerin güçlerini birleştirdiği gün olduğunu söyledi.

        Çelikbaş, üreten, ürettiğini adaletli paylaşan, bilimsel çağdaş eğitimle donanmış, güçsüzü güçlüye, azınlığı çoğunluğa karşı koruyan, barış içinde kardeşçe yaşayacağı düzen istediklerini aktardı.

        Kutlama programına CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Yeşilova Belediye Başkanı Okan Kurd da katıldı.

        Konuşmaların ardından halay çeken grup dağıldı.

        Isparta'da, 6 Mart Spor Salonu'nun önünde toplanan siyasi parti temsilcileri ve sendika üyeleri, ellerindeki dövizlerle tren garına yürüdü.

        Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Etkinlik, şiirler okunması ve şarkılar söylenmesinin ardından sona erdi.

        Kutlamalara, CHP Isparta Milletvekili Yalım Halıcı ve CHP İl Başkanı Hasan Karaca da katıldı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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