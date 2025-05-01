Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Kuyularönü Camisi mevkisinde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, slogan atarak İskele Caddesi'nden Şelale Meydanı'na yürüdü.

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