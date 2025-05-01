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        Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:22
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        Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

        Kuyularönü Camisi mevkisinde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, slogan atarak İskele Caddesi'nden Şelale Meydanı'na yürüdü.

        Burada düzenlenen programda sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi.

        Etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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