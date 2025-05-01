Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Kuyularönü Camisi mevkisinde toplanan bazı sendika ve sivil toplum kuruluşları üyeleri, slogan atarak İskele Caddesi'nden Şelale Meydanı'na yürüdü.
Burada düzenlenen programda sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından yerel sanatçılar şarkılar seslendirdi.
Etkinlikte katılımcılar, müzik eşliğinde eğlendi.
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