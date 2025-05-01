Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Mustafa Akyol idaresindeki 07 BNE 201 plakalı kamyonet, Cumalı Mahallesi D400 kara yolunda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce İlhan Çelik'in kullandığı 07 BNR 558 plakalı ciple, ardından Halil Akbaş yönetimindeki 26 AKT 508 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada kamyonette sıkışan sürücü Akyol, itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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