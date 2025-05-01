Antalya'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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