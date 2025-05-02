Antalya'da öğrenciler "Sevgi Kök Salsın" projesiyle otizme dikkat çekti

Proje ekibinde yer alan Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencisi Beril Aslanyay, gazetecilere, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Birlikte ürettik, birlikte öğrendik." dedi.

Proje kapsamında Nörolog Dr. Timur Yılmaz, kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde "Otizm ve Zihin: Neler Biliyoruz?" konulu seminer gerçekleştirdi.

Avrupa Birliği projesi kapsamında okulu ziyaret eden Romanya heyetindeki öğretmenler de etkinliğe eşlik etti.

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